Haberler

Gazze Şeridi'nde Kış Öncesi Barınma Krizi: UNRWA Uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM, Gazze'deki Filistinli mültecilerin zor koşullarda yaşadığı ve kış aylarının yaklaşmasıyla barınma ihtiyaçlarının arttığını bildirdi. Yaklaşık 79 bin kişi UNRWA'nın barınma merkezlerinde kötü şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen binlerce kişinin yaklaşan kış aylarında güvenli barınacak yer bulmak için mücadele ettiğini bildirdi.

UNRWA, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Gazze'deki insanların başka çareleri olmadığı için ilkel çadırlara yöneldiğini, barınma malzemelerine ise hala ciddi ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kış yaklaşırken insani durumun hızla kötüleştiği Gazze'de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor" denildi.

BM, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan Filistinli birçok ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiğini belirterek,"Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." demişti.

Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savunmuştu.

Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirmişti.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.

10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.

Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.