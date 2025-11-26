Gazze Şeridi'nde Kış Öncesi Barınma Krizi: UNRWA Uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen binlerce kişinin yaklaşan kış aylarında güvenli barınacak yer bulmak için mücadele ettiğini bildirdi.

UNRWA, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Gazze'deki insanların başka çareleri olmadığı için ilkel çadırlara yöneldiğini, barınma malzemelerine ise hala ciddi ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kış yaklaşırken insani durumun hızla kötüleştiği Gazze'de 85 UNRWA barınma merkezinde 79 binden fazla kişi çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalışıyor" denildi.

BM, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan Filistinli birçok ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiğini belirterek,"Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." demişti.

Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savunmuştu.

Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirmişti.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.

10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.

Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.