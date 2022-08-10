Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırılarından Geride Kalan Enkaz Üzerinde Çocuklar GAZZE, 10 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in hava saldırılarıyla yıkılan evlerinin enkazı üzerinde oturan Filistinli çocuklar, 9 Ağustos 2022. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi Pazar günü yaptığı açıklamayla İsrail'le ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. GAZZE, 10 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'de İsrail'in hava saldırılarıyla yıkılan evlerinin enkazı üzerinde oturan Filistinli çocuklar, 9 Ağustos 2022. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistin İslami Cihad Hareketi Pazar günü yaptığı açıklamayla İsrail'le ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. İsrail de İsrail'in hava saldırılarını ve Filistin'in roket saldırılarını sona erdiren ve Mısır'ın aracılık ettiği anlaşmayı teyit etti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Xinhua / Güncel Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

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