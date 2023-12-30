Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu evsiz kalanlar için okullar barınak olarak kullanılıyor

GAZZE, 30 Aralık (Xinhua) -- İsrail saldırılarının yıktığı Gazze Şeridi'nde birçok okul, evsiz kalan halkı barındırmak amacıyla kullanılıyor. Bölgedeki öğrenciler ise geçici sınıflarda öğrenimlerine devam etmek için mücadele veriyor.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyondan fazla insan, İsrail'in artan bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Bu yerinden edilen insanların büyük bir kısmı, Refah şehrinin güneyinde Mısır sınırındaki küçük bir alanda barınmak zorunda.