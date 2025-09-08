Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 34 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimindeki bölgelerde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı noktaları hedef almayı sürdürdü.

Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun sözde yardım dağıtım merkezleri yakınında bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki Zerka bölgesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi avlusunda İsrail ordusunun bir grup sivili hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki iki eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı cadde üzerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Tammus Kavşağı yakınlarında yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının kent merkezinin kuzeyindeki Yermuk Caddesi'nde bir eve düzenlediği şiddetli bombardımanda 5 Filistinli öldü.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alan bir başka saldırıda ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail helikopteri Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir daireyi vurdu; saldırıda 2 kardeş öldü. Belediye Parkı yakınındaki bir apartman dairesini hedef alan başka bir bombardımanda ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Aynı zamanda İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti çevresinde bubi tuzaklı robotlarla evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlenirken, İHA'lar sivillere ait evlerin çatılarına patlayıcılar attı. Bu durum halk arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alması sonucu aralarında bir kız çocuğunun da olduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Kadisiyye kampında yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail saldırısında ise aralarında iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus'un kuzeyi ve güneyindeki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Savaş gemileri de Refah kentinin sahiline top mermileri yağdırdı.