Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: 33 Filistinli Öldü

GAZZE, 16 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında kentte en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistinli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre yine Han Yunus'ta aynı aileden 3 kişi evlerine ulaşmaya çalışırken öldürüldü.

Yetkililer, Han Yunus'un güneyinde Filistinlilerin toplandığı bir noktaya İsrail'in düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

El Şifa Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun, Beyt Lahya kentinde sivilleri hedef aldığı saldırıda yaralanan 7 kişi hastaneye nakledildi.

Ayrıca Gazze kentinin kuzeybatısındaki bir yardım dağıtım merkezi yakınlarına düzenlenen İsrail saldırısının ardından 2 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezi yakınlarında 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise yaralandı. Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan bir yardım dağıtım merkezinin yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nuseyrat bölgesinde bir apartman dairesini hedef alan topçu saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu henüz söz konusu olaylarla ilgili açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in yoğun askeri operasyonlarına yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 5.071'e, yaralıların sayısınınsa 16.700'e ulaştığını belirtti. Çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 55.362'ye, yaralıların sayısı ise 128.741'e ulaştı.