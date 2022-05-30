Gazze Şeridi'nde İsrail'in Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi - Haberler

GAZZE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Pazar günü bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilere on binlerce Filistinli katıldı. Tartışmalı bayrak yürüyüşü, İsrailliler tarafından Pazar günü Eski Kudüs'te gerçekleştirildi. Söz konusu yürüyüş, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü ilhak etmesinin ardından kentin birleşmesini kutlamak üzere ilan edilen Kudüs Günü anısına yapılıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bayrak yürüyüşüne karşı protesto gösterisi yapan Filistinliler, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bayrak yürüyüşüne karşı protesto gösterisi yapan Filistinliler, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel