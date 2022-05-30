Gazze Şeridi'nde İsrail'in Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde İsrail'in Bayrak Yürüyüşü Protesto Edildi

GAZZE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Pazar günü bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilere on binlerce Filistinli katıldı.

GAZZE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Pazar günü bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilere on binlerce Filistinli katıldı. Tartışmalı bayrak yürüyüşü, İsrailliler tarafından Pazar günü Eski Kudüs'te gerçekleştirildi. Söz konusu yürüyüş, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü ilhak etmesinin ardından kentin birleşmesini kutlamak üzere ilan edilen Kudüs Günü anısına yapılıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bayrak yürüyüşüne karşı protesto gösterisi yapan Filistinliler, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bayrak yürüyüşüne karşı protesto gösterisi yapan Filistinliler, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Protesto İsrail Pazar Gazze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title