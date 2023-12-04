Gazze Şeridi'nde İsrail Hava Saldırıları: Onlarca Ölü ve Yaralı

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde İsrail'in Pazar günü düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Saldırılar sonucunda birçok bina hedef alındı ve hastanelere yüzlerce ölü nakledildi.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Aralık 2023

Gazze Şeridi'nde İsrail hava saldırılarına maruz kalan bölgelerden çeşitli görüntüler

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail'in Pazar günü yeni hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma yetkilileri ve sağlık görevlileri Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Kampı'nda yoğun nüfuslu bir binayı hedef aldığını aktardı. Son birkaç saat içinde öldürülen 37 kişinin cansız bedeni hastaneye sevk edildi.

Sağlık görevlilerine göre, Gazze kentinin kuzeyindeki Ebu İskender bölgesinde bir evi hedef alan İsrail bombardımanında en az 3 kişi öldürüldü, 20 kişi de yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Servisi, Gazze kentinin doğusundaki Yafa Caddesi'nde İsrail savaş uçakları tarafından yıkılan evlerde çok sayıda insanın öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sivil Savunma Servisi Sözcüsü Mahmud Basal günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, son saatlerdeki İsrail hava saldırıları sonucu Gazze'deki El Muamalat Hastanesi'ne 84 ölünün nakledildiğini duyurdu.

Hükümet Medya Ofisi Direktörü Ismael Al-Thawabteh, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada son 24 saat içinde Gazze'de 700'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)