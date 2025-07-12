Gazze Şeridi'nde İnsani Yardım Çalışmalarında 800 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'de insani yardıma ulaşmaya çalışan yaklaşık 800 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların çoğu dağıtım noktalarındaki saldırılarda can verdi.

CENEVRE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde insani yardıma ulaşmaya çalışan yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı basın toplantısında, 7 Temmuz itibarıyla Gazze'de yardım dağıtım noktalarına düzenlenen saldırılarda 798 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Shamdasani, "Bu kişilerden 615'i Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen dağıtım noktalarının yakınında, 183'ü ise muhtemelen yardım konvoylarının güzergahlarında yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Ölümlerin çoğunun ateşli silah yaralanmalarından kaynaklandığını belirten Shamdasani, bu kabul edilemez durumun hala devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.