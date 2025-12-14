Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 663'e yükseldi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak toplamda 70 bin 663'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 391 kişinin öldüğünü ve 1063 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 9 artarak 70 bin 663'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 4'ü enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı ile 45 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 391 kişinin öldüğü, 1063 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 632 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 663, yaralıların sayısının ise 171 bin 139 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA
