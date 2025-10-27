Gazze Şeridi'nde Hayat Mücadelesi: Filistinli Aileler Zorlu Şartlarda Yaşıyor

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Balah'taki kampta derme çatma çadırlarda zor insani şartlarda yaşayan Filistinli aileler, İsrail'in saldırılarına yeniden başlayacağı endişesi, yolların güvensizliği ve evlerinin bombalanmış olması nedeniyle kamptan ayrılmak istemiyor.

İsrail, 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla enkaza çevirdi.

Modern dünyanın gördüğü en büyük soykırımdan birine sahne olan Gazze Şeridi'nde iki yıl süren saldırılarda 68 binden fazla Filistinli öldürüldü, 150 binden fazla kişi yaralandı, binlerce ev yerle bir edildi.

"Burada su, gıda ve barınma konusunda büyük sıkıntı var ancak yıkılan evimize dönmekten de çekiniyoruz"

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki en büyük çadır kamplarında birinde, derme çatma çadırlarda, zor insani şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, AA muhabirine konuştu.

Filistinli aileler, kampta su, gıda ve barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ancak tüm bunlara rağmen geride bıraktıkları evlerine dönmekten çekindiklerini anlattı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan kaçarak kampa sığınan Renda Zeyd el-Masri, çocuklarının hasta olduğunu, giyecek ve yatacak yerlerinin olmadığını, yaklaşan kış mevsimi ve yağışa karşı ellerinde barınabilecekleri bir çadır bulunmadığını söyledi.

İsrail saldırılarında ailesinden birçok kişinin yaralandığını, evlerinin tamamen yok edildiğini aktaran Filistinli kadın, kampta açlık ve su sıkıntısı nedeniyle yaşamın giderek zorlaştığını, kullandıkları tuzlu suyun midelerinde şiddetli sancılara yol açtığını ifade etti.

"İsrail bombardımanında bir oğlumun gözüne şarapnel isabet etti, diğer oğlum da bomba seslerinin yol açtığı psikolojik baskı nedeniyle ağır travma geçiriyor." diyen acılı anne, Gazze'de hayatta kalmanın her gün yeni bir mücadele gerektirdiğini ancak çocuklarına "hayatın hala mümkün" olduğunu göstermeye çalıştığını dile getirdi.

İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşam alanlarının yok edildiğine dikkati çeken Masri, "Burada su, gıda ve barınma konusunda büyük sıkıntılarla mücadele ediyoruz ancak geride bıraktığımız yıkılan evimize dönmekten de çekiniyoruz." dedi.

"Paramız yok, çadırımız da harabe halde"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'den göçe zorlanan Eymen Vehaş, İsrail saldırıları nedeniyle yolların enkazla dolu olduğunu ve yeniden savaşın başlamasından korktukları için tüm zorluklara rağmen burada çadırda kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

İsrail saldırısında ailesinden birkaç kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Vehaş, kampta ciddi derecede su ve gıda eksikliği yaşandığını, çadırların "harabe" durumunda olduğunu ve dört gözle yardımların ulaştırılmasını beklediklerini ifade etti.

Vehaş, şunları söyledi:

"Paramız yok, çadırımız da harabe halde. Yollar enkazla dolu olduğu için nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Su ve yiyecek bulunmuyor, yeniden savaşın başlamasından korkuyoruz, burada kalmak bizim için daha güvenli."

"Hayat burada zor ama en azından bombalardan uzaktayız"

Kamp sakinlerinden Mürüvvet Neccan da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerin tamamen harabeye dönmesi nedeniyle geride bıraktıkları evlere dönemeyen çok sayıda aile olduğunu belirtti.

Çadırda kalmanın "görece güvenli" olduğunu dile getiren Neccan, "Hayat burada zor ama en azından bombalardan uzaktayız." dedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta derme çatma çadırlardan oluşan kampta yaklaşık 500 aile çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Filistinliler için hayat hala normale dönmüş değil. İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde evler tamamen yıkılmış ve enkaza dönüşmüş durumda; bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşam neredeyse imkansız. Akan kan ateşkesle birlikte kısmen durmuş olsa da Gazze'deki çile, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla tüm ağırlığıyla sürüyor.