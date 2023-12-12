Gazze Şeridi'nde Hamas-İsrail çatışmalarında 18.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18.000'i geçtiğini açıkladı.
GAZZE, 12 Aralık (Xinhua) -- Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Hamas- İsrail çatışmaları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 18.000'i aştığını duyurdu.