Gazze Şeridi'nde Filistinli Polislerin Varlığı Dikkat Çekiyor

Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalara rağmen Filistinli polislerin bölgenin çoğu kesiminde görüldüğü bildirildi. Polisler, güvenlik kaosuna karşı önlem amacıyla geniş bir alanda görev yapıyor.

Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında çıkan şiddetli çatışmalara rağmen, Filistinli polislerin Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde dikkat çekici bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin yanı sıra kuzeydeki Cibaliya beldesinin "El-Faluca" bölgesi ile güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde yüzlerce Filistinli polis memurunun göründüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, Filistin polisinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaştan dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik kaosuna karşı önlem amacıyla Gazze geneline yayıldığını söyledi.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre Filistin polisi Gazze Şeridi'ndeki şehirleri terk etmedi ancak bu sefer yoğun bir şekilde görülmeleri dikkat çekti.

Cibaliya beldesindeki Acil Durum Komitesi Üyesi Musab Abdunnebi de Filistinli polis memurlarının, İsrail'in sürdürdüğü savaşın ilk gününden bu yana Gazze Şeridi'ndeki şehirleri, yolları ve beldeleri hiç terk etmediğini söyledi.

Abdunnebi, Filistin polisinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının artması nedeniyle güvenliği kontrol etmek ve herhangi bir hırsızlık veya suçun meydana gelmesini önlemek için çalıştığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kaos ve güvenlik kaosu yayma konusunda tamamen başarısız olduğunu kaydeden Abdunnebi, güvenlik güçleri ve polisin varlığının, İsrail ordusunun şu ana kadar bölgeyi gerçek anlamda kontrol edemediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Günlerdir Şucaiyye, Cibaliya ve Han Yunus bölgelerinde Filistinli direniş güçleriyle İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu bu bölgelerin derinliklerine girmeye çalışıyor ancak oradaki şiddetli çatışmalara rağmen bugüne kadar başarılı olamadı.