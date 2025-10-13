Gazze Şeridi'nde Filistinli Anneler, Serbest Bırakılacak Evlatlarını Gözyaşlarıyla Bekliyor

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli anne, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak evlatlarını gözyaşlarıyla karışık bir sevinç içinde ve büyük bir heyecanla bekliyor.

Gazze'deki hükümete bağlı kurumlar, güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin avlusunda, serbest bırakılacak esirleri karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Serbest kalacak Filistinli esirlerin anneleri ile yakınlarının toplandığı alanda, anlaşma kapsamına girmeyen esirlerin de özgürlüğe kavuşması için dualar edildi.

İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü soykırımın neden olduğu büyük acı ve kayıplara rağmen, esirlerin özgürlüğüne kavuşması Filistinlilere gerçek bir sevinç anı yaşattı.

Filistinli esirlerle ilgilenen kurumların verdiği bilgilere göre, İsrail toplam 250 Filistinli esiri serbest bırakacak. Bu kişiler arasında müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da bulunuyor. Serbest bırakılacak 250 kişiden 154'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs dışına sürgün edileceği, ayrıca İsrail'in 8 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişiden bir bölümünün de tahliye edileceği bildirildi.

Serbest kalacak esirlerin, Gazze Şeridi'ne ulaştıktan hemen sonra Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde Nasır Hastanesi'ne nakledilerek gerekli tıbbi kontrollerden geçirileceği belirtildi.

"Tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması için dua ediyoruz"

Esirleri karşılamak için ayrılan alana gelen, İsrail ordusunun iki yıl önce alıkoyduğu oğlu Yusuf en-Nauk isimli Filistinlinin annesi, "Yusuf'u alıkoyduklarında 25 yaşındaydı, şimdi 27 yaşında." dedi.

Oğlunun İsrail hapishanesinden kurtulacak olmasından dolayı çok büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Filistinli anne, "Hem büyük bir sevinç hem de yoğun bir heyecan içindeyim." diye konuştu.

Filistinli anne, "Esir takası anlaşmasına dahil edilmeyen tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması için dua ediyoruz." dedi.

"Bu adımla birlikte acı da gitti, açlık da"

Serbest bırakılan esirleri karşılamak üzere hastane avlusunda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıdı, omuzlarına kefiye astı.

Oğlunun serbest bırakılacağı haberiyle sevinç gözyaşları döken Filistinli esir Halil Şakfa'nın annesi, "Esirlerin özgürlüğe kavuşmasından dolayı büyük bir mutluluk hissediyorum." dedi.

Anne, "Bu adımla birlikte acı da gitti, açlık da. İki yıldır yaşadığımız tüm zorluklar geride kaldı." diye konuştu.

Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılmayan tüm Filistinli esirlerin özgür kalması temennisinde bulunan anne, bağımsız Filistin devletinin en kısa zamanda kurulması yönündeki umutlarını da dile getirdi.

Filistinli anne, mevcut ateşkesin kalıcı hale gelmesini ve İsrail'in saldırılarının tamamen sona ermesini diledi.

Alanda bulunanlardan Muhammed Ebu Taha, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan esirler arasında yer alan kuzeni Faiz Ebu Taha'nın özgürlüğüne kavuşmasından büyük sevinç duyduğunu belirtti.

Ebu Taha, "Sevincimi tarif edemem, bu özgürlük için katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Zafer bizimdir." sözleriyle duygularını paylaştı.

Buruk sevinç

Acı ve sevinç gözyaşları içinde konuşan Filistinli esirlerden Hamis Abdurrahman'ın annesi, "Eşim ve oğlum İsrail hapishanelerinde. Eşim serbest bırakılacak ama oğlum esir olarak kalacak." dedi.

Esirler Medya Ofisi tarafından paylaşılan bir video kaydında konuşan anne, İsrail'in iki yıl süren soykırımı sırasında kaybettiği 6 yakınını anarak, "Oğlumun hapiste kalmasıyla sevincimiz eksik kaldı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun ve eşinin birlikte serbest bırakılmasını umut ettiğini belirten anne, "Yıllardır sabırsızlıkla bekledim, ama yaşananlar tüm umutlarımı dağıttı." diye konuştu.

Gazze'de esirlerin karşılanması için yapılan hazırlıklar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, bugün serbest bırakılacak Filistinli esirleri karşılamak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun hazırlıklar yapıldı. Hastane bahçeleri süslendi, karşılama alanları kuruldu ve tören hazırlıkları tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hükümet kurumları ve Kızılhaç ekipleri hazır bulunarak tıbbi kontrollerin ve lojistik düzenlemelerin sorunsuz yürütülmesi için çalıştı.

Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, "Bakanlıklar ve kurumlar, Pazar gününden bu yana esirleri karşılamak için gerekli tüm hazırlıkları tamamlamak üzere yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Ayrıca sahada lojistik, insani ve tıbbi destek için özel çalışma ekiplerinin oluşturulduğunu belirtti.