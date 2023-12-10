Gazze Şeridi'nde El-Avde Hastanesi'nde iki sağlık personeli öldürüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi'ndeki iki sağlık personelinin görevdeyken öldürüldüğünü bildirdi. DSÖ, saldırıları kınayarak Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi'ndeki iki sağlık personelinin görevdeyken öldürüldüğünü bildirdi.

DSÖ'nün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik devam eden saldırılardan dehşete düşmüş durumdayız." ifadesi yer aldı.

El-Avde Hastanesi'nin 5 Aralık'tan bu yana kuşatma altında olduğu aktarılan açıklamada, burada iki sağlık personelinin hastane içinde görevi başında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hastaların, sağlık çalışanlarının ve El-Avde Hastanesi'nde kalan diğer kişilerin acil güvenliğinin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin, personelin ve hastaların güvenliğinden de ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Sağlık hizmetleri hedef değil." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ'nün, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi, sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması talebine de yer verilen açıklamada, Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.