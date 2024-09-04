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Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyası sürüyor

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Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen insani ara ile çocuk felcinin önlenmesi için aşı kampanyası yürütülüyor. UNRWA, askeri saldırıların sürmesi nedeniyle ailelerin aşı merkezine gitmekte zorlandığını belirtiyor.

Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen insani ara ile çocuk felcinin önlenmesi için aşı kampanyası yürütülüyor. UNRWA, askeri saldırıların sürmesi nedeniyle ailelerin aşı merkezine gitmekte zorlandığını belirtiyor. Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı hafta sonunda başlatılan aşı kampanyası sürüyor.

BM Filistin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nden başlatılan aşı kampanyasında ilerleme sağlandığını ancak ailelerin aşı merkezlerine ulaşmakta zorlandığını kaydetti. UNRWA, devam eden askeri saldırılar nedeniyle aşıların dağıtımında da sıkıntılar yaşandığını belirtti. Kuruluşun verdiği bilgilere göre sadece belirli bölgelerde yerel saatle 06.00 ile 14.00 arasında insani ara uygulanıyor.

UNRWA Sözcüsü Louise Wateridge, çatışmaların tamamen durmadığını, gece ve öğleden önce askeri saldırıların sürdüğünü kaydetti. Bazı aileler için aşı merkezlerine gitmenin tehlikeli olduğunu ifade eden Wateridge, mobil aşı ekipleri için de bu ailelere ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Pazar günü 86 bin çocuğun çocuk felcine karşı aşılandığını ifade eden Wateridge, Salı gününe kadar Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan 10 yaş altı yaklaşık 156 bin çocuğa erişim sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Wateridge, çocukların dört hafta sonra ikinci doz aşıya ihtiyacı olduğunu da hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Şeridi'nde olası çocuk felci salgının engellenmesi için bölgedeki çocukların yüzde 90'ından fazlasının aşılanması gerektiğini vurguluyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 23 Ağustos'ta Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık bir bebeğin çocuk felci nedeniyle kısmi felç geçirdiğinin doğrulandığını duyurmuş, hastalığın yayılmasından büyük endişe duyduklarını açıklamıştı.

DSÖ daha önce de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tür iki çocuk felci virüsü tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

BM'ye göre İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Gazze'de rutin aşılamanın yapılamaması, 25 yıl sonra hastalığın yeniden yayılmasında etkili oldu.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Çocuk Gazze Aşı

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