Gazze Şeridi'nde çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Böylelikle savaşın başladığı tarihten itibaren öldürülen asker sayısı 418'e yükseldi.
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki yedek kuvvet askerinin öldüğü belirtildi.
Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 91'e, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısı da 418'e yükseldi.