Gazze Şeridi'nde Ateşkesin Ardından Pazarlar Hareketleniyor

İsrail'in aylardır süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'ndeki pazarlar, az da olsa hareketlenmeye başladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 15 ayı aşkın süre devam ettiği saldırılar, Gazze Şeridi'nde kitlesel bir yıkıma yol açtı.

Bombardımanlar, zorunlu göç hareketleri, sınır kapılarının kapatılmasıyla bölgeye ürün girişinin yasaklanması, aç bırakılma, alıkonulma gibi ağır muamelelere maruz kalan Filistinliler, varılan ateşkes anlaşmasıyla yeniden hayatlarını kurmaya çalışarak, yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, sınır kapılarından geçen tırlarla bölgeye temel yaşam malzemeleri ulaşmaya başladı.

Ürün girişiyle birlikte Gazze Şeridi, sokaklarında kurulan pazarlara yeniden ev sahipliği yapıyor. Pazar yerleri ile mücavir ana caddelerde insan kalabalığına rastlanırken, esnaf ve seyyar satıcılar da tezgah açtı.

Basit ama özlem duyulan ürünler

Güneydeki Han Yunus kentindeki bir pazarda tezgah sahibi Filistinli Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerin eskisine göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

"Eksik olan birçok ürün, Gazze'ye girmeye başladı, aralarında insanların uzun süredir bulamadığı özlem duyduğu şeyler de bulunuyor." diyen Muhammed, şunları söyledi:

"Zamanla piyasaların hareketlenmesiyle fiyatların biraz daha düşeceğini umuyorum. Fiyatlar eskisine göre biraz daha iyi ama yine de insanların alım gücüne göre yüksek."

Filistinliler, ailelerine yiyecek götürebiliyor

Altı çocuk babası Faris Kudra ise önceden ailesine meyve sebze almakta çok zorlandığını ifade etti.

Kudra, "Daha önce 40-50 şekel olan bir kilogram domatesin fiyatı şimdi 10 şekel. Çocuklarım en basit yemekleri bile özler olmuştu, fiyatların düşmesiyle onlara yemek hazırlayabileceğim." diye konuştu.

Saldırıların sona ermesiyle bölgeye ürün girişinin düzenli şekilde devam etmesini umduğunu kaydeden Kudra, böylece halkın ekonomik ve yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağlanacağını dile getirdi.

"Gazze'ye yeniden şeker geldiği için mutluyum"

Henüz 11 yaşındaki Halid Hüseyin de saldırılar sırasında bulunmayan ürünlerden bazılarının yeniden bölgeye girmesinden mutlululuk duyduğunu söyledi.

Hüseyin, "Sınır kapıları kapalı olduğu zaman bazı ürünlerin bölgeye girmesi yasaktı. Şeker gibi ürünlerin yeniden Gazze'ye gelmesinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Fiyatlarda ateşkes öncesine göre yüzde 60'lık düşüş

Filistinli ekonomist Muhammed Ebu Ceyab ise Gazze Şeridi'ndeki yüksek fiyatların ateşkesten sonra biraz daha düşmesinin beklendiğini anlattı.

Ebu Ceyab, "Ateşkes öncesine kıyasla temel emtia fiyatlarında yüzde 60'tan fazla düşüş yaşandı. Ateşkes ve sınır kapılarının açılmasının yanı sıra Gazze Şeridi'ne ürün akışının başlaması da bu gözle görülür düşüşün en önemli nedenleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli uzman düzenli ürün akışı devam ederse ve güvenlik durumu istikrara kavuşursa emtia fiyatlarının 7 Ekim 2023'ten önceki normal seviyelerine dönmesini beklediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk gününde 630'dan fazla yardım tırının bölgeye giriş yaptığını belirterek, "Bu, aylar önce gelen yardımlarla kıyaslandığında muazzam bir yardım miktarı. Bu yüzden şimdi bu hacmin ve sıklığın, giriş yapan günlük miktarın devam etmesini umuyoruz." demişti