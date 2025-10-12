Gazze Şeridi'nde Ateşkes ve İnsani Yardımların Girişi Belirsizliğini Koruyor

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında bölgeye girmesi beklenen insani yardım tırlarıyla ilgili taraflardan çelişkili haberler gelmeye devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'ne yeterli insani yardım tırları girişinin başlayıp başlamadığı konusu hala belirsizliğini koruyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını onayından hemen sonra Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve serbestçe dağıtılmasına izin verilmesi, bu uygulamanın, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlendiği şekilde, günde 600 yardım tırı standardına dayanması öngörülüyordu.

Ancak Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çok sayıda yardım tırının bölgeye giriş yaptığını, ancak bu yardımların hala İsrail ordusunun kontrolü altında olduğunu ve Filistinlilere dağıtım yapacak yardım kuruluşlarına henüz teslim edilmediğini söyledi.

Kaynaklar, Gazze'ye ulaşan yardımların "son aylardakine benzer bir seviyede olduğu, ateşkes anlaşmasıyla bağlantılı olağanüstü bir artışın gerçekleşmediğini" belirtti.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk de yayımladığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini garanti altına almak amacıyla çeşitli dost ülkeler ve taraflarla iletişimde olduklarını kaydetti.

Rişk, Gazze'nin yeniden inşası ve tüm Filistin halkının yeniden onurlu bir yaşama kavuşması amacıyla İsrail'i, anlaşmanın tüm maddelerini uygulamaya zorlamak için çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise "insani yardımların dün fiilen bölgeye giriş yaptığı" duyuruldu.

Yaklaşık 600 yardım tırının Kerem Ebu Salim ve Kisufim sınır kapılarından geçtiği ve İsrail'in denetimi sonrası Gazze'ye ulaştığı kaydedilen haberde, bu tırların gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve sığınma araç ve gereçlerinin yanı sıra 50 yakıt ve gaz tankeri taşıdığı aktarıldı.

Haberde ayrıca Mısır'ın başkenti Kahire'de kurulan ve içinde İsrail, Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı ortak bir operasyon biriminin anlaşmanın uygulanmasını denetlediğine ve yardımların girişini izlediğine, İsrail Sivil Yönetiminin ise teknik ve lojistik açıdan yönetmeye devam ettiğine işaret edildi.

Haberde, Refah Sınır Kapısı'nın çarşamba günü insani geçişler için açılmasının planlandığına ve bu bağlamda Mısır-İsrail gözetimi ve Birleşmiş Milletled denetiminde günlük 300 kadar kişinin çıkışına izin verileceğine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), yayımladığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte WFP'nin, Gazze'de hayat kurtarıcı gıda yardımlarını arttırmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Gazze'de halen yüz binlerce insanın yerinden edilmiş olduğu vurgulanan açıklamada, "Gıda sistemleri çökmüş ve temel ihtiyaçlara erişim son derece kısıtlı. WFP, tam erişim sağlandığında Gazze Şeridi genelinde 145 dağıtım noktası aracılığıyla yardımlarını artırarak düzenli gıda dağıtım sistemini yeniden kurmayı planlıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, ilk 3 ay içinde genel gıda dağıtımları kapsamında, WFP'nin 1,6 milyon kişiye (yaklaşık 320 bin aileye) ekmek, buğday unu ve gıda paketleriyle ulaşmayı planladığı belirtilerek, ayrıca hamile ve emziren kadınlara yönelik beslenme desteğini de genişleteceği kaydedilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.