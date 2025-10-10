Gazze Şeridi'nde Ateşkes: Filistinliler Dönüşe Geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı.

İsrail ordusunun, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerini kısmi olarak çekmesi ve ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentinde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor.

Filistinliler dönüş yolunda Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesle" ilgili Filistinlilere yönelik bazı kısıtlamaları paylaştı.

"Anlaşma uyarınca İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde konuşlanmış şekilde kalmaya devam edecek." ifadesini kullanan Adraee, bölgedeki İsrail güçlerine ikinci bir duyuruya kadar yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

İsrailli sözcü, aksi takdirde Filistinlilerin "tehlike" ile karşılaşılabileceğini vurguladı.

"Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlere, Reşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden izin verildiğini" aktaran Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Şucaiyye bölgeleri ile askerlerin konuşlandığı bölgelere yaklaşmak son derece tehlikelidir." şeklinde tehditte bulundu.

Adraee,"Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru bölgesi ile Han Yunus'taki tüm askeri bölgelere yaklaşmanın çok tehlikeli" olduğunu kaydetti.

Balık tutma ve denize girme konusunda da uyarıda bulunan Adraee, "İsrail topraklarına ve tampon bölgelere yaklaşmanın son derece tehlikeli" olduğunu belirtti.

İsrail ordusu Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaşmıştı.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.