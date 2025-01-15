Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması

Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak Gazzelilerden ateşkes kutlaması Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

- Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak

Gazzelilerden ateşkes kutlaması

DOHA - Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereler sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Katar, Mısır ve ABD tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının başarıya ulaştığını aktaran Al-Thani, anlaşma ile İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye insani yardımların kapasitesinin artacağını ifade etti. Anlaşmanın uygulanması konusunda İsrail ve Hamas ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Al-Thani, ateşkese ilişkin sürecin geçtiğimiz ay başladığını ifade etti. Al-Thani, ateşkesin bir "başlangıç" olduğunu belirterek, şimdi arabulucuların ve uluslararası toplumun kalıcı barışı sağlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın ABD'nin "inatçı ve özenli" diplomasisinin bir sonucu olduğunu belirterek, ateşkes anlaşmasının ana hatlarının geçtiğimiz yıl mayıs ayında ortaya koyduğunu ifade etti.

"Anlaşma tamam"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını belirterek, " Orta Doğu'daki rehineler için anlaşma tamam. Kısa süre içinde serbest bırakılacaklar. Teşekkür ederim" dedi.

Anlaşmanın geçtiğimiz sene kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanmasının bir sonucu olduğunu savunan Trump, seçim zaferinin dünyaya barış sinyali verdiğini söyledi. ABD'li ve İsrailli rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak üzere evlerine dönecek olmalarından büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Trump, "Bölge genelinde güç yoluyla barışı teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu, ABD ve aslında Dünya için gelecek büyük şeylerin yalnızca başlangıcıdır. Beyaz Saray'da bile olmadan çok şey başardık. Beyaz Saray'a döndüğümde ve yönetimim tamamen onaylandığında gerçekleşecek tüm harika şeyleri hayal edin, böylece ABD için daha fazla zafer elde edebiliriz" dedi.

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler kutlama yaptı

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
img

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.