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Gazze Şeridi'nde 8 yıl bekleyişin ardından dünyaya gelen 3 aylık Yaser bebek hayatını kaybetti

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- Gazze Şeridi'nde ailesinin 8 yıl süren bekleyişinin ardından dünyaya gelen 3 aylık Yaser bebek hayatını kaybetti Gazze Şeridi'nde ailesinin 8 yıl bekledikten sonra sahip olduğu 3 aylık Yaser el-Dalu adlı bebek İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybetti.

- Gazze Şeridi'nde ailesinin 8 yıl süren bekleyişinin ardından dünyaya gelen 3 aylık Yaser bebek hayatını kaybetti

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde ailesinin 8 yıl bekledikten sonra sahip olduğu 3 aylık Yaser el-Dalu adlı bebek İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 141 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivilleri hedef alan İsrail güçleri yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden Filistinlileri her gün katlediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı bir binaya yönelik düzenlediği saldırıda 3 aylık Yaser el-Dalu hayatını kaybetti. Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki cenaze törenine katılan Filistinli bir adam ailesinin bebek sahibi olmak için 8 yıl uğraşmasının ardından dünyaya gelen Yaser bebeğin cansız bedenini havaya kaldırarak, "Çocuk hakları nerede? Arap ülkeleri nerede? Bu çocukları görmüyorlar mı? Allah bize yeter. O, işleri en iyi idare edendir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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