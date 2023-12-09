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Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." dedi.

BM'nin sitesinde yer alan açıklamasında Hudr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Hudr, "Yaklaşık bir milyon çocuğun zorla evlerinden uzaklaştırılmasının ardından Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Raporların, her gün onlarca çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığına işaret ettiğini kaydeden Hudr, çocukların oyun oynadığı yerlerin enkaz yığınına dönüştüğünü aktardı.

Hudr, UNICEF ve diğer insani kuruluşların, haftalardır alarm verdiğini belirterek, sahadaki ekiplerin, uzuvlarını kaybetmiş ya da üçüncü derece yanıklara maruz kalan veya çevrelerinde devam eden şiddet nedeniyle travma yaşayan çocuklarla karşılaştığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ve herhangi bir korumanın bulunmadığı küçük ve kalabalık bölgelere gönderiliyorlar. Bu da onları artan solunum yolu enfeksiyonları ve suyla bulaşan hastalıklarla karşıya bırakıyor. Kuraklık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle hayatları daha fazla tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Hudr, Gazze Şeridi'ne hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında uygulanan kısıtlamaların, çocuklar aleyhinde verilmiş başka bir ölüm cezası olduğunu aktardı.

Özellikle "insani ara"nın sona ermesinin ardından gerçekleşen uygulamaların neden olduğu yoğun baskının gölgesinde halkın umutsuzluğa sürüklendiği uyarısında bulunan Hudr, ivedilikle kalıcı bir insani ateşkesin çocukların katledilmesi ve yaralanmasını önleyecek tek yol olduğunu aktardı.

Hudr, kalıcı insani ateşkesin ayrıca sivilleri korumanın ve acil ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılmasını sağlamanın da tek yolu olduğunu vurguladı.

Zorlukların ve daha fazla sıkıntı çekilmesinin önlenmesi için kapsamlı şekilde insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yapan Hudr, UNICEF ve insani yardım kuruluşlarının, kuzey dahil Gazze Şeridi'nde nerede olurlarsa olsunlar tüm çocuklara ve ailelerine güvenli erişime sahip olması gerektiğini vurguladı.

Hudr, Gazze'de yaşananları dünyanın aciz şekilde izlediğini, yeterince hızlı hareket edemediklerini ve bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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