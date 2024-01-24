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Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleştirilecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyumda Gazze Savaşı'ndaki medyanın rolü ve dezenformasyonla mücadele ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 26-27 Ocak'ta İstanbul'da "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür" sempozyumu gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapacağı sempozyumda, basın mensuplarının Gazze Savaşı'ndaki hakikat mücadelesi, doğru bilgiye erişim ile gazeteci güvenliği değerlendirilecek ve bu konularda uluslararası medyanın rolü ele alınacak.

Birçok ülkeden uluslararası medya mensuplarının katılacağı sempozyumda, dezenformasyonla küresel mücadelenin önemi de vurgulanacak.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile uluslararası medya dünyasından önemli isimlerin konuşma yapacağı sempozyumda, İsrail saldırılarında birçok aile ferdini kaybeden, çatışmanın sembol isimlerinden Al Arabi TV Gazze Muhabiri Ahmed el-Batta'nın video mesajı yayımlanacak.

Sempozyumda "Çatışma Alanlarında Gazeteci Güvenliği ile Gazetecilere Yönelik Baskı ve Sindirme Girişimleri", "İsrail- Filistin Çatışmasında Uluslararası Medyanın Rolü: Taraflılık, Manipülasyon ve Sansür", "Dijital Medyanın İllüzyonist Yüzü: Filistin Davasına Bakış", "Hakikate Yönelik Baskı ve Sindirme: Dezenformasyonla Küresel Mücadele", "Küresel Kamuoyu ve Sivil Toplum: Medyanın Kitleleri Harekete Geçirme Gücü" konulu oturumlar düzenlenecek.

İki gün sürecek sempozyumun ardından uluslararası basın ve katılımcılara yönelik "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" gezisi gerçekleştirilecek.

Sempozyuma katılım için "https://www.iletisim.gov.tr/turkce/26012024-basvuru" linkinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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