Gazze Saldırılarına Katılan İsrailli Asker Golan Tepeleri'nde İntihar Etti

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Gazze'deki saldırılara katılan bir İsrailli askerin, Golan Tepeleri'ndeki karargahında intihar etmesi sonucu son bir haftada intihar eden asker sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde yer alan karargahta intihar ettiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Nahal Tugayında görevli bir askerin sabah saatlerinde Golan Tepeleri'nde yer alan ordu karargahında intihar ettiği belirtildi.

İntihar eden İsrailli askerin daha önce Gazze'deki saldırılara katıldığına işaret edilen haberde, son bir hafta içinde Gazze savaşına katılıp intihar eden asker sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açıldığı ve sonuçların askeri savcıyla paylaşılacağına dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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