Gazze Sağlık Bakanlığı, Yeni Resmi Verileri Açıkladı: "7 Ekim'den Bu Yana İsrail Saldırılarında, En Az 43 Bin 972 Filistinli Öldü"

(ANKARA) - Gazze Sağlık Bakanlığı, resmi bir güncelleme yaparak, İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde en az 43 bin 972 Filistinliyi öldürdüğünü ve 104 bin 8'inin yaraladığını açıkladı. BM İsrail'in Filistin'deki Uygulamalarını Araştırma Özel Komitesi de İsrail'in Gazze'deki politikasını soykırıma benzeten bir raporu resmi olarak sundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen ve yaralananların sayısını resmi olarak güncelledi. İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde en az 43 bin 972 Filistinliyi öldürdüğü ve 104 bin 8'inin yaraladığı açıklandı. Filistinli Sağlık yetkilileri, pazartesi sabahından bu yana İsrail'in Gazze genelinde düzenlediği saldırılarda, en az 50 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

BM Sri Lanka Büyükelçisi Peter Mohan Maithri Pieris, BM İsrail'in Filistin'deki Uygulamalarını Araştırma Özel Komitesi tarafından hazırlanan ve İsrail'in Gazze'deki politikasını soykırıma benzeten bir raporu sundu. Pieris, New York'taki BM merkezinde üye devletlere şunları söyledi:

"Tarih bizim eylemsizliğimizi ve suç ortaklığımızı unutmayacaktır. Bizim gözetimimiz altında, saatin kontrolsüz bir barbarlık çağına geri dönmesine izin veriyoruz. Bir zamanlar bir daha asla olmayacağına yemin ettiğimiz zulme, şimdi teknolojik hassasiyet, uluslararası hukukun manipülasyonu ve sinsi dezenformasyon kisvesi altında izin veriliyor. Eylemsizliğimiz sadece masum hayatları savaşın yıkımından korumakta başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukuk sisteminin kendisini de çözüyor. Bulgularımız İsrail'in savaş yöntemlerinin soykırım özellikleriyle örtüştüğü sonucuna varmaktadır."

"İsrail'in Gazze'deki eylemleri, 'soykırım özellikleriyle tutarlı"

Komite, İsrail'in sivillerin ve yardım görevlilerinin öldürülmesi, insani yardımın sistematik olarak engellenmesi ve "açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması" da dahil olmak üzere Gazze'deki eylemlerinin "soykırım özellikleriyle tutarlı" olduğunu bildirdi. Ayrıca "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki apartheid sistemi" ve İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan'daki yerleşimci nüfusunu 2027 yılına kadar iki katına çıkarma planıyla ilgili endişelerini de dile getiren komite, BM üyesi tüm devletlere, "İsrail'e silah, patlayıcı, tabanca ve/veya mühimmat dahil olmak üzere tüm saldırı amaçlı silah transferlerini acilen durdurmalarını" tavsiyesinde bulundu.

Gazze'de her gün ilaç eksikliği ve kıtlıktan yaralılar hayatını kaybediyor

IDF'nin bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kamal Adwan Hastanesi çevresindeki bombardımanı yenilediği bildirilirken; kıtlık nedeniyle hastaneye çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere yetersiz beslenme vakalarının gelmeye başladığı açıklandı. Buna göre, ilaç eksikliği ve Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın yayılması nedeniyle yaşlı hastaların hayatları ölüm riskiyle karşı karşıya. Hastanelerde doktor ve ilaç olmadığı için her gün yaralıların hayatını kaybettiği belirtildi.

UNICEF: " H ayal edilemez olanın, çocukluğun manzarası haline gelmesine izin veriyoruz"

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son iki ayda 200'den fazla kişinin öldüğü ve bin 100 kişinin yaralandığı Lübnan'da çocukların "dehşetin sessiz bir şekilde normalleşmesi" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. UNICEF Sözcüsü James Elder Cenevre'deki basın toplantısında, "Lübnan'da, tıpkı Gazze'de olduğu gibi, tahammül edilemez olan sessizce kabul edilebilir olana dönüşüyor. ve dehşet verici olan, beklenenler dünyasına kayıyor. ve bir kez daha çocukların çığlıkları duyulmuyor, dünyanın sessizliği sağır edici hale geliyor ve yine hayal edilemez olanın çocukluğun manzarası haline gelmesine izin veriyoruz. Korkunç ve kabul edilemez yeni bir normal" diye konuştu.

UNRWA: "Uluslararası bir tepki olmazsa sorumluluk İsrail'e düşer"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail'in ajansın Gazze'deki 2 milyondan fazla insana hayati insani yardım sağlamasını engellemesi halinde "B planı" olmadığını söyledi. Ülkelere, İsrail'i Gazze'deki Ajans'a uyguladığı yasağı kaldırmaya ikna etmeleri çağrısında bulunan Lazzarini, "Uluslararası bir tepki olmazsa sorumluluk İsrail'e düşer" dedi.

Kriz Grubu: UNRWA'nın yasaklamasını "tersine çevirmek için her şey yapılmalı"

Düşünce kuruluşu olan Kriz Grubu tarafından yapılan yeni bir açıklamada; hükümetlerin, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yardım eden başlıca UNRWA'yı fiilen yasaklamasını "tersine çevirmek için ellerinden gelen her şeyi" yapmaları gerektiğini belirtti. Kriz Grubu açıklamasında, UNRWA'nın eğitim, sağlık ve temizlik gibi genellikle hükümetler tarafından sağlanan temel hizmetleri sağlamasının yanı sıra, "İsrail-Filistin çatışmasının çözümü ve Filistinlilerin geri dönüş hakkının korunması için uluslararası bir taahhüdü temsil ettiği yaygın olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.