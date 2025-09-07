Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Ürdün Kralı'na Acil Müdahale Çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a Gazze Şeridi'ndeki hastanelerinin yeniden aktif hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Gazze'de 2009 yılında Ürdün Sahra Hastanesi'nin kurulmasına öncülük eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'a teşekkür edildi.

Açıklamada, "Kral 2. Abdullah'tan Gazze kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi için acilen müdahale etmesini ve yürütme makamlarına gerekli talimatları vermesini rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Birkaç aydır hastaneye yaralı ya da hasta yatışının kabul edilemediği kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki özellikle de Gazze ilindeki sağlık sektöründeki durumda her bir yatağa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada Kral Abdullah'a, "Han Yunus'ta birkaç metre uzağındaki Nasır Tıp Kompleksi'nde yaklaşık bin hastanın tedavi edilirken sadece 17 yatağa düşürülen Ürdün Sahra Hastanesinin de aktif hale getirilmesi" çağrısında bulunuldu.

Ürdün, Gazze Şeridi'nde iki askeri sahra hastanesi kurmuştu.

Gazze kentinde 2009'da kurulan sahra hastanesi 15 Kasım 2023'te İsrail bombardımanına maruz kalmış ve saldırıda 7 personeli yaralanmıştı. Diğeri ise Kasım 2023'te Han Yunus'ta kurulmuştu.