Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma Eylem Çağrısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki abluka ve saldırılarına karşı uluslararası toplumun gerçek bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirterek, artık sadece açıklama yapma değil, eyleme geçme zamanı olduğunu vurguladı.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlığı ilan etme kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Söz konusu kararın "geç de olsa" memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Ölen yüzlerce hayat kurtarılabilirdi ve binlercesi tehlike altında. Uluslararası toplum gerçek bir sınavla karşı karşıya, artık zaman açıklama değil eyleme geçme zamanı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail tarafından uygulanan sistematik açlığın yalnızca kıtlık yaratmakla kalmadığı kaydedilerek, sağlık sektörü ve altyapıların tahribatı, kitlesel ölümler ve nesillerin hedef alındığı bir soykırımın parçası olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti.

IPC'nin raporunda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 114'ü çocuk, 281'e çıktı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.