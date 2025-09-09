Haberler

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı: Hastanelerin Korunması İsteniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini boşaltma isteği üzerine uluslararası topluma hastanelerin ve sağlık ekiplerinin korunması için acil çağrıda bulundu. Bakanlık, hastanelere ulaşım için güvenli geçiş koridorları açılması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı Gazze kentinin boşaltılmasını istemesinin ardından uluslararası topluma "hastanelerin ve sağlık ekiplerinin korunması, hastanelere ulaşım için güvenli geçiş koridorları açılması" çağrısında bulundu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentindeki hastanelerin ve sağlık ekiplerinin korunmasını, kentteki hastanelere ulaşım için derhal güvenli yolların açılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, binlerce hasta ve yaralının yaşamını tehdit eden yeni bir insani felaket konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda, Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulunmuştu

Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El-Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istemişti.

Kaynak: AA / Güncel
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın sizin de olur

Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.