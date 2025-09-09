Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı: Hastanelerin Korunması İsteniyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı Gazze kentinin boşaltılmasını istemesinin ardından uluslararası topluma "hastanelerin ve sağlık ekiplerinin korunması, hastanelere ulaşım için güvenli geçiş koridorları açılması" çağrısında bulundu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentindeki hastanelerin ve sağlık ekiplerinin korunmasını, kentteki hastanelere ulaşım için derhal güvenli yolların açılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, binlerce hasta ve yaralının yaşamını tehdit eden yeni bir insani felaket konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda, Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulunmuştu

Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El-Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istemişti.