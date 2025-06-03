Gazze'nin Varoluş Mücadelesi: Doha'da Açık Hava Fotoğraf Sergisi

Gazze'nin Varoluş Mücadelesi: Doha'da Açık Hava Fotoğraf Sergisi
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Katar'ın Doha kentinde düzenlenen 'Yok Oluş-Cehennemi Yaşamak: Gazze'nin Varoluş Mücadelesi' sergisi, Gazze'deki savaşın izlerini taşıyan 9 fotoğrafçının eserleriyle, İsrail bombardımanlarının etkilerini gözler önüne seriyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de yaşayan ve savaşın etkilerini birebir deneyimleyen 9 fotoğrafçının çektiği fotoğraflarla Gazze'deki varoluş mücadelesi anlatılıyor.

Katar Kültür Bakanlığı ve Katar Müzeleri tarafından Katara Kültür Köyü'nde "Yok Oluş-Cehennemi Yaşamak: Gazze'nin Varoluş Mücadelesi" başlıklı sergi düzenlendi.

Sergi aracılığıyla İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de yaşanan acılar gözler önüne seriliyor.

Küratörlüğünü Dr. Bahaeddin Ebu Daya'nın yaptığı açık hava sergisinde, Abdurrahman Zakuut, Ahmed Selame, Ali Cadallah, Bilal el-Hams, Bilal Halid, Fatima Şıbeyr, Cihad eş-Şerifi, Mahmud Ebu Hamda ve Mecdi Fethi'nin objektifinden çıkan 50'nin üzerinde fotoğraf sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, özellikle sivil yaşamı hedef alan saldırıların ardından ortaya çıkan yıkımı, bireysel hikayeler üzerinden aktarmayı hedeflerken, aynı zamanda genç fotoğraf sanatçılarına ilham kaynağı olmayı ve çatışma bölgelerindeki gazeteciliğin zorluklarını yansıtmayı amaçlıyor.

Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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