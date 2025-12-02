Gazze'nin Şifa Hastanesi Yenileniyor fakat İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ağır hasar gören Şifa Hastanesindeki 11 binadan ikisini kısmen yenilerken; hastane, tıbbi ekipman, malzeme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan hala uzak görünüyor.

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun önce Kasım 2023'te, ardından Mart 2024'te düzenlediği baskın. ve saldıralarla neredeyse tamamen tahrip edilmişti.

Hastane, ameliyat birimleri, diyaliz merkezi ve acil servisiyle on yıllarca bölgenin en önemli sağlık üssü olarak hizmet vermişti.

Hastanede ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve radyoloji bölümlerinin de bulunduğu birçok temel birim hala yıkık durumda.

Saldırılar öncesinde 700 yatakla hizmet veren Şifa Hastanesi, bugün ancak 300 yatakla çalışabiliyor, 22 ameliyathanesinden yalnızca 9'u faaliyet gösteriyor.

Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan ve yakılan 11 binadan ikisinin yeniden inşasına başlandığını, bunlardan birinin doğumhane olduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmaların hastanenin saldırılar öncesi kapasitesinin yalnızca yüzde 30'unu karşılayabildiğini kaydeden Ebu Silmiyye, yenilenen bölümlerin de ciddi ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle tam kapasiteyle hizmet veremediğini söyledi.

Ekipman ve ilaç krizi

Ebu Silmiyye, tıbbi ekipman, sarf malzemesi ve ilaç sıkıntısının kritik seviyede olduğunu aktardı.

Hastanenin temel ilaçlarda ve acil müdahale malzemelerinde yüzde 60'a varan eksiklik yaşadığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, ortopedik, kardiyak, torasik, vasküler ve nöroşirurji operasyonlarında kullanılan sarf malzemelerinde ise yüzde 70 oranında yetersizlik bulunduğunu paylaştı.

Ebu Silmiyye, saldırılar süresince hastanenin laboratuvar ekipmanlarının yüzde 70'inin imha edildiğini ve bu ekipmanların hiçbirinin Gazze'de başka bir merkezde bulunmadığını belirtti.

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve emar (MR - Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazları, girişimsel radyoloji ekipmanları, kardiyak kateterizasyon cihazları ve erken meme kanseri tarama sistemleri gibi kritik birimlerin de yeniden kurulması gerektiğinin önemine değinen Ebu Silmiyye, uluslararası kuruluşlara, sınır kapılarının açılması ve tıbbi ekipman ile ilaç girişine izin verilmesi için devreye girme çağrısı yaptı.

Ebu Silmiyye, "Her gün kaybettiğimiz canlar var. Gerekli ekipman mevcut olsaydı bu hayatların çoğu kurtarılabilirdi." diyerek, acil tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen 16 bin 500'den fazla hastanın bulunduğunu, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bu hastalardan bin 70'ten fazlasının yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

Personel kaybı derinleşiyor

Ebu Silmiyye, krizin yalnızca ekipman eksikliğiyle sınırlı olmadığını, iki yıldan uzun süredir kesintisiz çalışan sağlık personelinin de ağır bir yük altında olduğunu vurgulayarak, yabancı sağlık heyetlerine Gazze'ye girişleri artırma çağrısında bulundu.

Filistinli yetkili, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yüzlerce sağlık personelinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, bu sürede bin 700'den fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 350'sinin ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu aktardı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisinin verilerine göre, saldırılar boyunca 34 hastane ve 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kaldı, 132 ambulans imha edildi.