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Gazze'nin Refah kentinde cep telefonu hizmeti kesildi

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Filistin Telekomünikasyon Şirketi 'Paltel', Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde cep telefonu hizmetinin kesildiğini duyurdu. İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle hizmetin en kısa sürede yeniden verilebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Paltel", Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde cep telefonu hizmetinin kesildiğini belirtti.

Paltel tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, " İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle Refah'ta cep telefonu hizmetinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Ekiplerimiz, hizmetin en kısa sürede yeniden verilebilmesi için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle daha önce de Gazze'nin pek çok yerinde tüm telekomünikasyon hizmetleri (cep telefonu, sabit hat ve internet) defalarca kesilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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