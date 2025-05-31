'Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı' üçlemesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Gazze direnişini farklı boyutlarıyla ele alan "Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı"nın tanıtım toplantısı Taksim Cami Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Süleyman Ceran'ın editörlüğünde Ekin Yayınları tarafından hazırlanan, "İnsan", "Mekan" ve "Sembol" isimli üç kitaptan oluşan eser, Türkiye'den 83, Filistin'den 10 yazar, akademisyen ve aktivistin ortak emeğiyle hazırlandı.

Etkinliğe, yazarlar Kenan Alpay, M. Beşir Eryarsoy, İsmail Akıncı, Hamza Türkmen, Mustafa Özel, Adem Özköse, Asım Öz, Adem Turan, Hüseyin Akın, Ali Emre ve Aşkın Yıldız gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ekin Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Murat Ayar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin direnişinin önemli isimlerinden Abdullah Galib Bergusi'nin "Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sakın sessiz kalmasın çünkü sessizlik öldürür." sözlerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de susmamak için bir araya geldik, kelimelerle, cümlelerle, sayfalarla haykırmak için. Çünkü bizler acılarımızı sessizce değil, anlatarak, haykırarak, konuşarak birlikte taşımaya çalışıyoruz. Kızıl Kapı ismini kullandık. Bir şiirden ilhamla bu ismi verdik. Yahya Sinvar şöyle söylüyordu: 'Hürriyetin kızıl bir kapısı vardır ancak mücadele eden eller onu açabilir.' Bizler özgürlüğün kapısından tutan binlerce şehidimiz için yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz için bir araya geldik. Türkiye'den ve Filistin'den onlarca kalem bu çağrıya ses verdi. Tüm yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Gazze'nin onurlu üyelerinin her birine ithaf ediyoruz"

Kitabın editörlüğünü üstlenen Süleyman Ceran da Hazreti Muhammed'in "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzer." sözüyle konuşmasına başladı.

Bugün Gazze'de yaşananların empatiyle anlaşılamayacağının altını çizen Ceran, "Bu eseri Gazze'nin şehit liderleri, komutanları, askerleri, anneleri, çocukları, doktorlarına armağan ediyoruz. Bu kitabı sayıları yüz bini geçen yaralılara, çocuklarını yitiren anne-babalara, ailesini yitiren yavrulara, yalnız kalanlara, açlıktan gözyaşı dökenlere, yardım almak için kan ter içinde kalanlara, tozun toprağın içinde kendisini bir başına hisseden Gazze'nin onurlu üyelerinin her birine ithaf ediyoruz." dedi.

Etkinlikte, üçlemenin yazarlarından Adem Turan, M. Beşir Eryarsoy, Tülay Gökçimen, Ali Emre, Ahmed Varol, Asım Öz ve Hamza Türkmen de konuşma yaptı.

Program, sanatçı Mehmet Ali Aslan'ın söylediği ezgilerle sona erdi.