Gazze Mahkemesi: Savaş Suçları Üzerine Oturumlar Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen Gazze Mahkemesi programı, savaş suçlarını ele alıyor. Katılımcılar, açlık, ev yıkımı ve sağlık sistemine yönelik saldırılar gibi konuları inceleyerek işlenen suçlara tanıklık ediyor.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının ikinci günü başladı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen program, bazı akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürüyor.

Bugün düzenlenecek "Aç Bırakma, Ekosit ve Ev Yıkımı" suçlarının incelendiği oturumda, Hani Almadhoun "Aç Bırakma ve Tasarlanmış Kıtlık: Engellenen Yardımlar ve Gazze'yi Besleme Mücadelesi" isimli çevrim içi sunumunu yapacak.

Programda, eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de "Kıtlık İlanı ve İnsani Yardımın Silah Haline Getirilmesi" konusunda konuşacak.

Hossam Shabat, Tevfik Al-Hams, Hadeel Alharazin, Sundus Zaqout, Mahmoud Muin Ayyash, Laith Arafat, Rola Darwish, Usama Abo Safer ise "açlık" suçunun görgü tanıkları olarak tecrübelerini paylaşacak.

Bethlehem Üniversitesinden Prof. Dr. Mazin Qumsiyeh, "Ekositin Boyutları" başlığı altında "Gazze Şeridi'nde Son İki Yılda Yaşanan Soykırımla Birlikte Yaşanan Ekolojik Katliamın Boyutu", Filistinli gazeteci Mohamed Al Helou "Ev Yıkımı" başlığı altında "Evler Hedef Olduğunda: Gazze'den Bir Tanıklık" başlıklı sunumu çevrim içi yapacak.

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal "Gazze'nin Yıkımından Sorumlu Tutulmak ve Hesap Vermek İçin Yaşam Yıkımının Tanınması", yazar ve akademisyen Shourideh C. Molavi "Evsizleştirme-İsrail'in Gazze'deki Filistinli Evlerini Sistematik Olarak Hedef Alması" başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

"Sivillerin ve Sivil Altyapının Hedef Alınması" oturumunda ise özellikle sağlık sistemleri ele alınacak.

Oturumda, Dr. Javid Abulmoneim "Sivillere Kasıtlı Olarak Verilen Toplu Zarar, Sağlık Sisteminin Yıkılması, Savaş Silahı Olarak Gıda: Gazze'deki Soykırıma Tanıklık Etmek", Dr. Taner Kamacı "Gazze Sağlık Sisteminde Soykırım İzleri"; Dr. Ghassan Abu Sittah "Savaşın Biyosferi: Soykırım Makinesi Yaratmak", Dr. Mads Gilbert "İsrail'in Filistin Sağlık Hizmetlerine ve Personeline Yönelik Sistematik Saldırıları ve Halk Sağlığı İçin Gerekli Ön Koşulların Yok Edilmesine Dair Kanıtlar", Gwyn Daniel "İyileşmeden Hayatta Kalmaya: Soykırım Ortamında Gazze'nin Ruh Sağlığı Krizi" konulu sunumlarını yapacak.

"Suçlar" başlığı altındaki oturumda ise "sivillere, gazetecilere ve eğitim sistemine karşı suçlar" ele alınacak.

Filistinli gazeteci Abubaker Abed "Gazze'den Filistinli Bir Gazetecinin Tanıklığı" konulu, Kudüs Üniversitesi İnsan Hakları Kliniği Direktörü Dr. Munir Nusseibeh ise "Gazetecileri Ortadan Kaldırmak: Bir Soykırım Stratejisi Olarak Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Sistematik Saldırılar" başlıklı sunumları yapacak.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn'in çevrim içi katılımıyla "İngiltere'nin Suç Ortaklığı" oturumu da düzenlenecek, Scholasticide (Okul Katliamı) başlığı altında konuşmalar yapılacak.

Programda, "Echoes of a Lost Gaza", "Witness", The Silencing of Anas al-Sharif", "How Israel is Weaponising Water in Gaza" ve "Starving Gaza" isimli belgeseller de gösterilecek.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
