Gazze Mahkemesi'nin Nihai Oturumu'nda 'Kanıt' Belgeseli Gösterildi
İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını araştırmak için kurulan 'Gazze Mahkemesi', hazırladığı 'Kanıt' belgeselinin gösterimini İstanbul Üniversitesi'nde yaptı.
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeselinin gösterimi yapıldı.
Gösterim, "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının yan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansının, AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle'nin yapımcılığında hazırladığı "Kanıt" belgeseli, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını delil niteliğindeki görsellerle ortaya koyuyor.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel