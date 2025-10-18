Haberler

Gazze Mahkemesi Final Oturumu İstanbul'da Yapılacak

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi, 23-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da final oturumunu gerçekleştirecek. Oturumda tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri yapılacak ve nihai karar 26 Ekim'de açıklanacak.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız bir girişim olan Gazze Mahkemesinin final oturumu 23-26 Ekim'de ?İstanbul'da yapılacak.

Başlangıç toplantısı Londra'da düzenlenen, ilk genel oturumu Saraybosna'da yapılan Gazze Mahkemesi için eski Birlemiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya gelen akademisyen, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek oturumda bir araya gelecek.

Dört gün sürecek oturumlarda, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'deki katliamını kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi amaçlayan mahkemede, akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıklar da yer alacak.

Richard Falk'un başkanlığındaki mahkemenin yönlendirme komitesinde eski BM Filistin Raportörü Michael Lynk, eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, akademisyen ve aktivistlerden Penny Green, Ahmet Köroğlu ile Jamal Juma, hukukçu Raji Sourani, Craig Mokhiber, Wesam Ahmed ve Lara Elborno yer alacak.

Fransız gazeteci, yazar ve aktivist Kenize Mourad, Malezyalı Siyaset Bilimci ve Uluslararası Adil Bir Dünya Hareketi'nin (JUST) Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, Filistin'de zorunlu göçün tanığı akademisyen Ghada Karmi, eski Kenya Anayasa Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga, Küresel Sumud Filosu'nun organizatörlerinden Thiago Avila, Filistinli akademisyen Sami Al Arian, Filistinli şair Tamim Al Barghouti ve Uluslararası Hukuk Profesörü Christine Chinkin'in jüri üyesi olduğu mahkemede Filistin'de yaşanan katliamla ilgili birçok gazeteci, insan hakları savunucusu ve aktivist konuşacak.

26 Ekim'de nihai karar açıklanacak

Gazze'de yaşanan katliama dikkati çekmek için mahkemeyle eş zamanlı birçok etkinlik de düzenlenecek.

İnsanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak oturumların ardından mahkeme, 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak.

Bağımsız girişim olarak kurulan Gazze Mahkemesi, Filistin'deki durumu tarihi, politik, felsefi ve yasal boyutlar aracılığıyla ele almak için sivil toplumu sorumluluğa davet etmeyi ve bu konuda farkındalığı amaçlıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
