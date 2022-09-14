Gazze Limanı'nda Gösteri Düzenlendi
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GAZZE, 14 Eylül (Xinhua) -- Filistinliler, Gazze şehrindeki Gazze Limanı'nda düzenlenen bir gösteride bayrak taşıyor, 13 Eylül 2022. Onlarca Filistinli, Salı günü Gazze'nin batısında 15 yıldan uzun süredir bu Filistin yerleşim bölgesine uygulanan İsrail ablukasına karşı tepki gösterdi.
GAZZE, 14 Eylül (Xinhua) -- Filistinliler, Gazze şehrindeki Gazze Limanı'nda düzenlenen bir gösteride bayrak taşıyor, 13 Eylül 2022. Onlarca Filistinli, Salı günü Gazze'nin batısında 15 yıldan uzun süredir bu Filistin yerleşim bölgesine uygulanan İsrail ablukasına karşı tepki gösterdi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel