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Gazze Kıyamı İçin Birlik Mitingi Düzenlendi

Gazze Kıyamı İçin Birlik Mitingi Düzenlendi
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Başakşehir'de düzenlenen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. İslam alimleri ve katılımcılar Gazze halkı için dua etti.

Gazze Kıyamı Gençlik Hareketi ile Filistin Alimler Birliğince Başakşehir'de düzenlenen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

???????Kayaşehir Meydanı'nda "Gazze İçin Alimlerin Buluşması" başlığıyla gerçekleştirilen mitinge, çeşitli ülkelerden İslam alimleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Mitingde konuşan yazar İhsan Şenocak, İsrail hükümetini Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle sert dille eleştirdi.

Yerlerinden edilen Gazze halkının zamanı gelince yurtlarına döneceklerine inandığını vurgulayan Şenocak, "Ateşlere atılan İbrahim peygamber Nemrut'a karşı nasıl kazandıysa, bugün havadan, karadan, denizden vurulan Gazze de kazanacak. Gazze'den yaşlı gözlerle ayrılan Müslümanlar, Gazze'ye dönecek." diye konuştu.

Mitingde, İslam alimlerinin konuşmalarının ardından Gazze halkı için dua edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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