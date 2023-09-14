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Gazze-İsrail Sınırında Çatışma

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İSRAİL SINIRI, 14 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin doğusunda, Gazze-İsrail sınırındaki güvenlik duvarının yakınında İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalar sırasında bayrak tutan Filistinli bir kadın, 13 Eylül 2023. Bölgede meydana gelen patlamada en az dört Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE-İSRAİL SINIRI, 14 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin doğusunda, Gazze- İsrail sınırındaki güvenlik duvarının yakınında İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalar sırasında bayrak tutan Filistinli bir kadın, 13 Eylül 2023. Bölgede meydana gelen patlamada en az dört Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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