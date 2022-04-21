GAZZE- İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu - (2) - Haberler

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GAZZE- İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu - (2)

AA - Güncel
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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir bölgeyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir bölgeyi hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırının havadan çekilen görüntülerini yayınladı.

AA / Güncel

Saldırı, İsrail, Gazze, Savaş, Güncel, Haberler

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