Gazze, İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Yasını Tutuyor

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında yıkılan bir evin enkazı üzerinde mum yakarak oturan Filistinli çocuklar, 14 Mayıs 2023.

Beş gün süren çatışmalar geçen hafta Salı günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyerek 3 üst düzey Filistin İslami Cihad Hareketi liderini öldürmesinden sonra başlamıştı.

Gazze'deki Filistin sağlık yetkililerine göre çatışmalar sırasında İsrail yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek en az 33 Filistinlinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)