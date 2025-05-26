Gazze İnsani Yardım Vakfı Direktörü istifa etti

Gazze Şeridi'nde insani yardımları İsrail'in tekeline almak için ABD aracılığıyla kurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın" Direktörü Jake Wood, Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden Filistinlilere yardım dağıtımlarının "insani yardım ilkelerine" bağlı kalınarak gerçekleştirilemeyeceğini duyurarak istifa etti.

ABD'nin güdümündeki İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfından" yapılan açıklamayla istifasını duyuran Wood, İsrail'in desteklediği planla Gazze Şeridi'nde yardımların "tarafsız ve insani ilkelere bağlı kalınarak dağıtılamayacağını" vurguladı.

Wood, "İnsaniyet, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalarak bu planı uygulamanın mümkün olmadığı açık hale geldi ve ben bu ilkeleri terk etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İsrail'i "tüm mekanizmalar aracılığıyla Gazze'ye yardımları önemli ölçüde genişletmeye" çağıran Wood, yardımın gecikmeden, yönlendirme olmaksızın ve ayrımcılık yapılmaksızın ulaştırılması için yenilikçi yeni yöntemlere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"Gazze İnsani Yardım Vakfının" iki ay önce başına geçtiğini aktaran Wood, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizi nedeniyle herkes gibi kendisinin de dehşete kapıldığını aktardı.

Öte yandan "Gazze İnsani Yardım Vakfı" Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Wood'un aldığı kararın hayal kırıklığı yarattığı ancak planın hayata geçirileceği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi ve Filistinlilere dağıtımını tekeline almak için ABD güdümünde kurulan "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden yardımların bugün başlayacağı bildirilmişti.

Filistinlilere insani yardımların, Gazze Şeridi'ni kuzey güney olarak bölen Netzarim Koridoru ile güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini kesen Morag Koridoru arasındaki alana kurulan 4 "dağıtım merkezinden" yapılacağı kaydedilmişti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Filistinliler yardımların dağıtıldığı noktaya geldikten sonra yüz tanıma sistemiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra yardım almaya uygun bulunursa bir aileye belirli bir süre yetecek kadar erzak ve temel ihtiyaç malzemeleri verilecek.

Yardım dağıtım noktalarının toprak duvarlarla çevrileceği, güvenliğin ve dağıtımının Amerikan özel şirketleri tarafından yapılacağı, İsrail askerlerininse geride bir noktada bekleyeceği kaydedildi.

İsrail ordusunun da yardım dağıtım noktalarını havadan izleyeceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, ABD ve İsrail'in baskısına rağmen "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yardım mekanizmasına katılmayacağını vurgulamıştı.

Yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve uluslararası insani kanunlara işaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve eşitlik temelleri üzerine; insani prensiplere saygı duymayan hiçbir yardım dağıtımı sistemine katılmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtımını tekeline almayı hedefliyor

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtımını İsrail ordusu gözetiminde özel ABD'li şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek yeni bir mekanizmayla tekeline almayı amaçlıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetmişti.

İsrail yardım dağıtımını tamamen tekeline almak için ortaya attığı planla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başka ülkelere göndermek için kendi istediği bölgelerdeki "toplama kampları"na sürgün etmeyi hedefliyor.