Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Kurumu istihbari amaç güdüyor

Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "ölüm tuzakları" olarak bilinen İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Kurumunun, Filistinlilerden şahsi bilgilerini ve fotoğrafları toplayan yeni bir sistem başlattığını duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İsrail'in bu yöntemle "bir istihbarat güvenlik sistemi kurmayı" hedeflediğini belirten bakanlık, Gazze'deki Filistinlilere, "işgalci İsrail'in gözetiminde çalışan ve açlıktan kıvranan halka yardım bahanesiyle kişisel bilgiler ve fotoğraflar talep eden Gazze İnsani Yardım Kurumu'na herhangi bir veri sunmamaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sözde ABD'li kurumunun başlattığı yeni sistem, vatandaşlardan kişisel bilgi ve fotoğraf talep etmekte ve bununla başta UNRWA olmak üzere tanınmış uluslararası kurumlar aracılığıyla yürütülen yardımları devre dışı bırakmak hedeflenmektedir." denildi.

Bakanlık, bu sistemin "vatandaşların hayatını ve onurunu koruyarak yardım sağlamak yerine, bir güvenlik-istihbarat düzeni kurmayı amaçladığını" vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "Kötü şöhretli bu kurum, şüpheli rolü nedeniyle birçok ülke ve BM kurumları tarafından reddedilmiştir. Söz konusu kurum, insani yardım kılıfı altında güvenlik ve istihbarat faaliyetleri yürütmekte, hatta vatandaşları işgalci güçlerle işbirliği yapmaları için devşirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bu kurumun İsrail'in aç bırakma politikasıyla aynı çizgide hareket ettiğini, yardımı "insanlık dışı, hayatı tehlikeye atan yollarla" sağladığını ve "ölüm tuzakları" aracılığıyla binlerce kişinin "şehit olmasına" veya yaralanmasına yol açtığını hatırlattı.

Bakanlık, uluslararası topluma ve ilgili BM kurumlarına, söz konusu yardım kurumunun faaliyetlerini sınırlandırmaları ve BM'ye bağlı insani yardım kuruluşlarının yeniden görevini üstlenmesi için baskı yapma çağrısını yineledi.