Gazze için yeniden yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na ilişkin açıklama

İstanbul'da, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve devam eden soykırıma karşı İtalya'nın Otranto kentinden Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Conscience" (Vicdan) gemisine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistin'de soykırım yapıldığını vurguladı.

Dünya halklarının soykırıma tepki için yola çıktıklarını, yeryüzünün her tarafında eylemlerin yapıldığını, ilerleyen günlerde Roma'da büyük bir yürüyüş yapılacağını belirten Yıldırım, "Ayın 5'inde Ayasofya'dan Eminönü'ne büyük bir hareket gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşler Ankara'da da, Türkiye'nin her yerinde olacak. Nöbetler tutacağız meydanlarda. Bütün Türkiye'yi harekete geçireceğiz." dedi.

Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının, yeni başlayan bir suç hareketi olarak anlatılmaya çalışıldığını kaydederek, "70 yıldır siz Filistin'i hapsettiniz, topraklarını parçaladınız. Özgür dünya diye yalan söyleyen bir dünya buna göz yumdu. Çocukları aç, susuz bıraktınız, tıbbi malzemelerden, sağlıktan, ilaçtan çocukları, kadınları uzak ettiniz. Gazze, 7 Ekim'de 'Ben artık kullanılmayacağım, dünyayı değiştireceğim, dünyadaki siyonizmi deşifre edeceğim, bedel ödeyeceğim, şehitler vereceğim' dedi, bir halk hareketliliği yaptı ve dünya da buna sessiz kalmadı." diye konuştu.

"İsrail gemilere saldırırsa dünya halklarını eylemlerle sokağa dökeceğiz"

Sumud Filosu'nun çok güzel bir hareket gerçekleştirerek kararlılıkla yola çıktığına, bu kararlılığın bütün dünyayı harekete geçirdiğine dikkati çeken Yıldırım, bu zaferin devletlerin değil, halkların zaferi olduğunu ve adım adım büyüdüğünü söyledi.

Yıldırım, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaştığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İsrail ne diyor? 'Vuracağız, kıracağız.' İsrail şunu çok iyi bilmeli, bu gemilere izin verirse gemiler içeri girer, yardımını dağıtır ve çıkar. Çok daha kolay olur ama bu gemileri durdurmaya kalkarsa gemilere saldırırsa şiddet kullanırsa bugün İsrail aleyhtarlığı eskisinden çok daha fazla olacaktır. O nedenle İsrail halkına, İsrail yönetimindeki aklıselimlere sesleniyorum. Bu gemilere dokunmayın, bu gemiler insanlık gemisidir, Nuh'un gemisidir. Bu gemideki insanlar gece gündüz zor şartlarda o sahile ulaştı. Bu gemilerin arkasından Özgürlük Filosu da 11 gemi çıkardı. Bu gemiler arka arkaya gelecek. Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu, Özgürlük Filosu'ndan sonra üçüncü dalga gelecek. Bu gemiler bitmeyecek. Önümüzdeki günlerde başta Vicdan Gemisi olmak üzere Özgürlük Filosu'nun 11 gemisi de Sumud Filosu'na katılacak ve Gazze kapılarını zorlayacak. İsrail gemilere saldırırsa dünya halklarını eylemlerle sokağa dökeceğiz."

"Ablukayı kırmanın tek yolunun denizden başlayan büyük bir hareket olduğunu savunduk"

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak 2008'den bu yana Gazze'deki ablukanın kırılması için 18 girişimde bulunduklarını aktardı.

7 Ekim sürecine gelindiğinde özellikle İsrail'in insanlık dışı ablukasının kırılması için Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun bir karar verdiğini belirten Songür, "Çünkü İsrail'i iyi tanıyoruz. İsrail tepki ölçer bir zulüm sistemine sahiptir ve sınırlarına gelecek haklı öfkeden her zaman korkmuştur. Ablukayı kırmanın tek yolunun denizden başlayan büyük bir hareket olduğunu savunduk. İnandığımız bir gerçek vardı. Her ne olursa olsun bu gemiler yola çıkacak, ablukanın kırılması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve aynı zamanda İsrail'in bölgedeki sınır ve kural tanımaz zulmüne karşı da en büyük engel olacaktı." şeklinde konuştu.