Gazze için öngörülen yerel ve uluslararası yönetim yapılandırmasının ayrıntıları netleşiyor

Gazze barış planı çerçevesinde kurulmaya başlanan yerel Filistinli teknokrat idare ile uluslararası katılımla oluşturulan yönetim yapısının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada Barış Kurulu, Barış Kurulu Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını ABD Başbakanı Donald Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etti.

Dün, kurulun yapısı ve organları kamuoyuna duyurulurken, Barış Kurulu'na danışmanlık yapması ve politika ilkelerini tavsiye etmesi amacıyla bir Yönetim Kurulu tesis edildi.

Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasındaki eşgüdümün sağlanması için Yüksek Temsilcilik makamı oluşturulurken, bu göreve eski Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörlüğü (BMGK) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov atandı.

Yüksek Temsilcilik Ofisi bünyesinde bir Gazze Yönetim Kurulu tesis edilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kurulda yer aldı.

Barış Kurulu (Board of Peace)

Gazze için oluşturulacak en üst siyasi yapı olan Barış Kurulu (Board of Peace), liderlerden oluşacak. Kurulun başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump üstlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıklarken, yakın zamanda üyelere ilişkin yeni bilgilerin ilgili taraflarca kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (National Committee for the Administration of Gaza - NCAG)

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (National Committee for the Administration of Gaza - NCAG) başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas üstlenecek.

Tamamı Gazzeli 15 Filistinli teknokrat üyeden oluşacak komite, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin Yönetimi ve Filistinli siyasi oluşumların yanı sıra Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu arabulucu ülkelerin desteğiyle faaliyet gösterecek.

Barış Kurulu Yönetim Kurulu (Executive Board)

Barış Kurulu'nun stratejik vizyonunu oluşturmak amacıyla Barış Kurulu Yönetim Kurulu görev yapacak.

Yönetim Kurulu'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, iş insanı Marc Rowan, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Robert Gabriel yer alacak.

Gazze Yüksek Temsilciliği

Gazze Yüksek Temsilciliği görevini, eski BMGK Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov yürütecek. Mladenov, aynı zamanda Barış Kurulu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacak.

Mladenov, Yüksek Temsilcilik Ofisi, NCAG ile Barış Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Uluslararası İstikrar Gücü

Gazze'de güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

Gazze Yönetim Kurulu

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve destek vermek üzere faaliyet yürütecek.

Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.