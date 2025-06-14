Gazze İçin Nöbet: Mısır Konsolosluğu Önünde Eylem Devam Ediyor

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi ikinci gününde sürüyor.

Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Her yer Gazze, her yer direniş" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi.

Open Rafah Üyesi Namık Kemal Özeroğlu, yaptığı açıklamada, Filistin'de süren soykırımın 617. günü olduğunu, 21 aylık sürede yaşlı, kadın ve çocuk demeden 55 binden fazla insanın katledildiğini söyledi.

Özeroğlu, dünya genelinde on binlerce vicdan sahibi insanın "Küresel Gazze Yürüyüşü" kapsamında bir araya geldiğini belirterek, "Filistinli kardeşlerimize can suyu olacak Gazze'ye açılan Refah Sınır Kapısı'na yürümek için Mısır'a doğru yola çıktılar. 'Ya aç kapıları yardımlar Gazze'ye girsin ya da aç sınırları milyonlar Gazze'ye yürüsün.' diyerek seslendiğimiz Mısır hükümeti, ne sınırları yardımlara açmıştır ne de Gazze'ye sivil girişlerine izin vermiştir." dedi.

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Müslümanların çektiği çilenin, Filistinlilere yaşatılan durumun çok acı bir hale geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"İlk kez Gazze küresel ölçekte dünyanın gündemine gelmiş ve tüm dünya ayağa kalkmak üzereyken durdurdular. Gazze herkesin zihnini fethetmişken bunu yaptılar. Müslümanların basiretini, ferasetini sömürmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Gazze direniyor, teslim bayrağı çekmedi ve çekmeyecek. Gazze, şehadetin düğüne koşmakla eş değer olduğunu tüm dünyaya gösterdi."

Yönetmen Tülay Gökçimen ise Gazze halkının hak ettiği temel insani yardımlar ulaşsın diye bir süredir nöbet tuttuklarını söyledi.

Gökçimen, "12 Haziran'da yola çıkan kardeşlerimiz akın akın Kahire'ye gitti. Biz de onlara ses olabilmek için nöbetlerimizi kesintisiz hale getirdik. Kardeşlerimiz oradan dönene kadar nöbetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Genç Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar da eyleme yüreğini alıp geldiğini, dünyanın Gazze için ayakta olduğunu dile getirdi.

Yazıcılar, "Mısır'daki yürüyüş bizler için büyük bir umut. Gazze için çok daha büyük hareketler, aksiyonlar şarttı. Biz de onlar için buradayız. Bu kadar acının yaşandığı bir dünyada sessiz kalma, görmezden gelme, umursamama lüksümüz yok." ifadelerine yer verdi.