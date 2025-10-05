Haberler

Gazze İçin Kararlılık Yürüyüşü: Binlerce Kişi İsrail'e Tepki Gösterdi

Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla Ankara'da düzenlenen yürüyüşte, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Kalabalık, İsrail'e karşı sloganlar atarak protesto gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" başladı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında buradan hareket eden grup, Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüyecek.

