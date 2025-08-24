Gazze için İslami ve İnsani Sorumluluk Konferansı Devam Ediyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, üçüncü gününde çeşitli konularda yapılan çalıştaylarla devam etti.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda iki farklı grupla düzenlenen çalıştayda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, İslam ülkelerinin görevleri, yeniden imar, yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolü hakkındaki görüşlerini bildirdi.

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, çalıştaylara ilişkin basın açıklamasında, buradaki katılımın Gazze ve mukaddes değerlerin müdafaası yolunda büyük bir fedakarlığı ortaya koyduğunu söyledi.

Ekinci, konferansın kritik ve tarihi bir dönüm noktasında toplandığını belirterek, "Alimler ve onların arkasında duran ümmet, Gazze ve Filistin'deki kardeşlerini savunma imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu, haklı davaya bağlılığın, samimiyetin, cesaretin ve bütün imkanlarla destek olma sorumluluğunun sınandığı bir andır." dedi.

Gazzelilerin üç yönlü bir savaşın kıskacında olduğunu, bunların ilkinin her şeyi hedef alan vahşi bir katliam ve yıkım savaşı olduğunu dile getiren Ekinci, ikincisinin masum halka dayatılan bir açlık ve abluka savaşı olduğunu belirtti.

Ekinci, üçüncüsünün ise İslam ve uluslararası dünyanın suskunluğu ile terk ediş savaşı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Katılımcılar, Gazze'de yaşananların yalnızca askeri bir saldırı değil, bütün insanlığa, adalet, özgürlük ve izzet değerlerine karşı açık bir meydan okuma olduğunu vurgulamışlardır. Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu bağlamda şunu özellikle belirtir, Filistin davasındaki duruşumuz 7 Ekim 2023'te başlamış değildir. Birliğimizin tavrı, kuruluşundan bu yana beyanlarla, çağrılarla, fetvalarla, ziyaretlerle, yapıcı teklifler ve sürekli desteklerle ortaya konmuş, Filistin direnişinin yanında durarak, işgalciyle normalleşmeyi reddederek devam etmiştir."

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, Filistin direnişinin ümmetin uyuşmuş damarlarını harekete geçirerek, halkları uykusundan uyandırdığını söyledi.

Ekinci, "Çıkış yolu birdir, ümmetin vahdeti ve caydırıcı, kapsamlı bir İslami gücün inşasıdır. Bu güç ümmeti koruyacak, düşmanı zulmünü sürdürmekten aciz bırakacaktır." dedi.

Konferansın ilk gününden beri alimlerin ortak beyanı olduğunu anlatan Ekinci, Gazze ve Kudüs'ün her Müslüman için iman ve izzet meselesi olduğunu aktardı.

Ekinci, bunun her özgür kişi için ise evrensel bir insanlık görevi olduğuna değinerek, "Ümmetin vahdeti ve ümmetin hayati meselelerinin omuzlanması, zaferin, izzetin ve kurtuluşun yegane yoludur." diye konuştu.

Sekiz gün devam edecek konferansın ardından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 29 Ağustos'ta kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak.