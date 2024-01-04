Gazze için insani yardım malzemesi taşıyan 4. gemi Mersin Limanı'ndan yola çıktı

MERSİN - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Gazze'ye 2 bin 334 ton insani yardım malzemesini götürecek 4. yardım gemisinin Mersin Limanı'ndan yola çıktığını bildirdi.

Afad, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan sivillere yönelik yardımlarının sürdürüyor. Bu çerçevede AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı 4. yardım gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıktı. İçme suyu, çadır ve battaniyeden oluşan 2 bin 334 ton insani yardım malzemesinin yer aldığı gemi, 5 Ocak Cuma günü Mısır'ın El-Ariş limanına ulaşacak.