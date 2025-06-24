Gazze İçin Dayanışma Çadırı Kadirli'de Kuruldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve kurbanları anmak amacıyla dayanışma çadırı kuruldu. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi ve saldırılarda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının sergilendiği bir etkinlik düzenlendi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Gazze için dayanışma çadırı kuruldu.
Eski Hükümet Konağı bahçesinde kurulan çadırda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.
Kadirli İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Memduh Ergin, buradaki konuşmasında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çadırı kurduklarını söyledi.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği çadır bir hafta açık kalacak.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel