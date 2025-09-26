Gazze Hükümetinden Netanyahu'ya Tepki: Yalanlar Gerçekleri Değiştirmeyecek

Gazze'deki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yalanlarla dolu bir konuşma yaptığını ancak bu konuşmaların gerçekleri değiştiremeyeceğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Netanyahu'nun, BM 80. Genel Kurulu'nda yaptığı ve daha başlamadan salondaki pek çok kişi tarafından protesto edilen konuşmasını değerlendirdi.

Netanyahu'nun konuşmasının yalan ve bariz çelişkiler içerdiğine değinilen açıklamada, Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarını meşrulaştırmak için söylediği başlıca 8 yalan şöyle sıralandı:

"Netanyahu ilk olarak, Gazze'deki İsrailli esirleri unutmadıklarından bahsetti ancak sahadaki gerçekler İsrail hükümetinin amacının, 'öldürmek, soykırım, yıkım ve zorla göç' olduğunu ve bunu yaparken de esirlerin hayatını hiçe saydıklarını kanıtladı.

İkinci olarak, Netanyahu 7 Ekim'den sonra birçok liderin İsrail'i desteklediğini iddia etti ancak bu desteğin buharlaşıp uçtuğunu da kabul etti. Aslında dünya ülkelerinin ezici çoğunluğu soykırım suçunu desteklemedi ve desteklemeyecek. Hatta İsrail anlatılarının uydurma olduğunun ortaya çıkmasıyla Filistin halkının hakları daha fazla tanınır hale geldi.

Üçüncü olarak Netanyahu, liderlerin 'aşırı İslamcıların baskısına' boyun eğdiğini iddia etti. Gerçekte olan ise uluslararası kamuoyunun, İsrail'in yıllardır uyguladığı aldatmacayı görmesi ve Filistin halkının haklarını tanıyarak tarihi hatalarını düzeltmeye başlamasıydı.

Dördüncü olarak, Netanyahu Gazze de dahil olmak üzere 'yedi cephede' bir savaştan bahsetti ve bunu 'terörizme' karşı mücadele olarak tanımladı. Ancak bu sivillere karşı yürütülen bir savaştı ve rakamlar da bunu doğruluyordu zira uluslararası kurumlar, öldürülen Filistinlilerin yüzde 94'ünün sivil olduğunu ve bunların 30 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu ortaya koydu.

Beşinci olarak, Netanyahu, Gazze kenti sakinlerinin yerlerinden ayrılmasına direniş güçlerinin engel olduğunu iddia etti. Üstelik bu iddia 700 bin kişinin kentten göç ettiği yönündeki sözleriyle de çelişki arz ediyordu.

Altıncı olarak, soykırım yapmaya çalışmadıklarını iddia etti. Ama sahadaki gerçekler, sivil yerleşim bölgelerine 200 bin tondan fazla patlayıcı kullanarak, 20 bini çocuk, 10 bin 500'ü kadın olmak üzere 64 bini aşkın kişiyi katlederek ve binlerce aileyi nüfus kaydından silerek soykırım suçu işlediğini ortaya koyuyordu.

Yedinci olarak, Netanyahu, İsrail'in insani yardım sunduğunu, direniş güçlerinin ise bunları çaldığını iddia etti. Sonra da kendisi silah ve lojistik destek sağladıkları bazı suç çetelerinin kaos çıkardığını itiraf etti. Bu politika sonucu 147'si çocuk olmak üzere yüzlerce kişi açlıktan öldü. Binlerce kişi de 'sözde insani yardımların dağıtıldığı' ölüm tuzaklarında öldürüldü, yaralandı ya da kaçırıldı.

Sekizinci olarak Netanyahu, Filistin devletini yeni ülkelerin tanımasının 'Yahudilerin öldürülmesini teşvik ettiğini' iddia etti. Oysaki bu, uluslararası toplumun, acılarla dolu 77 yıldan sonra Filistin halkının tarihi haklarını kabul etmesi anlamına geliyordu."

Açıklamada, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının, gerçekleri çarpıtmak, Gazze'de işlenen ve 77 yıldır da işlenmekte olan etnik temizlik, zorla göç ve öldürme suçlarının hukuki sorumluluğundan kaçmak için çaresiz bir girişim olduğu dile getirildi.

Bu yalanların, gerçekleri değiştirmeyeceği, dünyanın da, İsrail'in yalan, aldatmaca ve öldürme üzerine kurulu sömürgeci ve yerleşimci doğasının daha fazla farkına vardığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda konuşma yapmak için kürsüye çıkarken, çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etmişti.

Netanyahu, önemli ölçüde boşalan salonda yaptığı konuşmada, Gazze'ye düzenledikleri saldırıları savunmuş ve soykırım yapmadıklarını iddia etmişti.